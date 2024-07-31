زيارة الأربعين.. الحشد الشعبي: خطة استباقية لتأمين الطريق الرابط بين بغداد وسامراء

2024-07-31 22:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة استباقية لتأمين الطريق الرابط بين بغداد وسامراء مع حلول زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).وقال آمر سرية مغاوير لواء 43 في قيادة عمليات صلاح الدين التابعة لهيئة الحشد الشعبي محمد الشبلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "لواء 43 ضمن قيادة عمليات صلاح الدين- هيئة الحشد الشعبي باشر بعمليات استباقية في حدود محافظة ديالى وصلاح الدين والطريق الرابط بين بغداد وسامراء تحضيرا لزيارة الأربعين".وأضاف، أن "الحشد الشعبي لديه الخبرة الكافية في التعامل مع المناطق النائية في تلك الحدود على اعتبار أنها ضمن قاطع المسؤولية".وأشار إلى، أن "بعض تحركات العناصر الإرهابية مرصودة في الكاميرات الحرارية والمعلومات الاستخبارية، للواء وقيادة العمليات"، مبينا، أن "التحركات يتم التعامل معها بسهولة ومسيطر عليها من الحشد الشعبي".