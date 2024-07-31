2024-07-31 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الأربعاء، إلقاءالقبض على رجل و أمراة بتهمة السرقة في أماكن عامة بمدينة أربيل.

وذكر بيان للأسايش، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملةإلقاء القبض على المتهمين تمت بعد تعقب مجموعة من حوادث السرقة التي حصلت في مناطقعدة في اربيل، والمتهمين هما امراة باسم (ب،ز،ت) ورجل باسم (م،ن،ح)".

وأوضح أن عملية اعتقال المتهمين تمت بأمر من قاضي تحقيق أسايشاربيل، حيث كانت المراة تستغل أطفالها بأعمار (7 إلى 10 ) سنين لإلهاء الناس وسرقةهواتفهم أو الحقائب وغيرها بأماكن عامة، بينما يقوم الرجل بكسر زجاج بعض السياراتوسرقة أدوات وأغراض منها".