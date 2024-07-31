2024-07-31 22:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليومالأربعاء، بمصرع وإصابة 12 شخصاً بينهم امرأة وابنها بحوادث سير متفرقة فيالمحافظة، فيما أقدم شاب على الانتحار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حوادث السير وقعتفي مناطق متفرقة من المحافظة تسببت بمصرع شخصين اثنين وإصابة 10 آخرين بينهم عسكريوأم وابنها بجروح".

وأضاف أن "شاباً يبلغ من العمر 19 عاماً أقدم علىالانتحار شنقاً بواسطة خرطوم ماء داخل غرفته بمنزله الواقع شمالي مدينة الناصريةمركز المحافظة، لأسباب ما تزال غامضة".

وأشار إلى أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدليلإكمال الإجراءات القانونية لها، وجرى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وتابع المصدر، أن "مكيف هواء انفجر داخل أحد المنازلفي قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، وأدى لإصابة مواطنة بجروح بليغة، حيث تم نقلها للمستشفىلتلقي العلاج اللازم".