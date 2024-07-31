بتعاون بين بغداد وأربيل.. النزاهة تتسلم أحد كبار المتهمين بسرقة القرن

2024-07-31 22:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئةالنزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، تسلَّمها أحد كبار المتهمين في سرقة الأماناتالضريبية المعروفة إعلامياً بـ"سرقة القرن"، وذلك بتعاون بين وزارةالداخلية الاتحادية وداخلية إقليم كوردستان.

وفي أكتوبر/تشرين الأولمن العام 2022، تم الكشف لأول مرة عن قضية "سرقة القرن" التي تورط فيهامسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد فيالسنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وباتت "سرقةالقرن" حديث الشارع العراقي والأوساط السياسية وغيرها حتى انتقل صداها إلىخارج العراق لتتناولها وسائل إعلام عربية وغربية.

وتتمثل "سرقةالقرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف الملياردولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحوشهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ومنتصف تموز الجاري(2024) عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضوع سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة باسم "سرقة القرن"، نقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية،وأشار الى أنها نُفذت بغطاء رسمي، وكشف عن تهريب نصف أموالها الى خارج البلد.