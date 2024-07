تلفزيون الناصرية: هجوم صاروخي يستهدف مقر قائم مقامية قضاء النصر في ذي قار

2024-07-31 22:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أفاد تلفزيون الناصرية المحلي باستهداف مقر قائم مقامية قضاء النصر شمالي محافظة ذي قار بصاروخ RPG مساء اليوم، ولم ترد على الفور أي تفاصيل حول وقوع إصابات أو أضرار مادية. وبحسب شهود عيان فان القوات الأمنية تعمل على تطويق المنطقة وتأمين المقر المستهدف، وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث...

