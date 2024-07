محافظ ذي قار يصادق على تصاميم 19 ألف قطعة أرض سكنية في الناصرية

2024-07-31 22:16:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:صادق محافظ ذي قار، السيد مرتضى الابراهيمي، على التصاميم القطاعية لـ 19 ألف قطعة أرض سكنية ضمن مقاطعة 21/1 في قضاء الناصرية. وأكد المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية أن هذه الخطوة ستوفر أكثر من 19 ألف قطعة أرض سكنية سيتم توزيعها على المشمولين وفقا للشرائح المستحقة،...

