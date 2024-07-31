2024-07-31 22:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر سياسي مطلع اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، بوجود انباء عن عقد جلسة يوم غد في مجلس محافظة كركوك لحسم المناصب المحلية في المحافظة.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك معلومات عن عقد جلسة غدا في مجلس محافظة كركوك، بعد الاتفاق بين مكونات كركوك على اختيار رئيس المجلس والمحافظ، بعد الاتفاق شبه رسمي بين مكونات كركوك"، مشيراً الى انه "تم تقديم طلب لرئيس السن بعقد جلسة غدا وفي انتظار الموافقة".

وبين ان "الاتفاق تم على ان يكون ريبوار طه محافظا لكركوك لمدة سنتين واحمد الحمداني رئيسا للمجلس لسنتين"، وذلك ضمن اتفاق تدوير المناصب.