2024-07-31 23:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مجلس محافظة كركوك، يومالأربعاء، بأن المجلس سيعقد ثاني جلساته غداً ومن المرجح أن ينتخب رئيساً له وكذلكاختيار رؤساء اللجان، وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك تكهناتبانتخاب رئيساً للمجلس غداً وفي حال تم التصويت لانتخاب الرئيس فإنه سوف يفتح بابالترشيح لمنصب المحافظ".

وأضاف أن "هناك اتفاق على تمرير انتخاب رئيساًللمجلس وللجان أيضاً".

يشار إلى أن سبعة أشهر انقضت ولم يتمكن مجلس محافظةكركوك من انتخاب رئيسه ونائبيه ولا المحافظ ونائبيه بسبب عدم توصل الكتل الفائزةبعضوية المجلس إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حول المنصبين، إذ ترى الكتلة العربيةأن منصب المحافظ استحقاق لها، في حين يطالب التركمان بالمنصب كونهم يشكلون ثالثأكبر مكون في المحافظة، كما يرى الكورد أن المحافظ يجب أن يذهب إليهم كونهم يشكلونالكتلة الأكبر بعدد المقاعد.

وتعقد المشهد السياسي في كركوك حتى استدعى تدخل رئيسالحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني والذي عقد اجتماعين مع أعضاء مجلس كركوك إلىأنه لم يفضي إلى حلّ وما زال مصير منصبيّ رئيس المجلس والمحافظ معلقان.