2024-07-31 23:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت مديرية ماء بغداد، عن مشاريعها الحالية لتوفير الماء الصافي، وفيما أكدت وجود أولوية حكومية لإيصال المياه لجميع مناطق العاصمة، شددت على أن مشاريعها خاضعة للرقابة الصحية ويتم فحص المياه على مدار الساعة. وقال مدير عام دائرة ماء بغداد خالد فاخر: إن "الدائرة تنتج حالياً 4 ملايين و205 متر مكعب يومياً من خلال 13 مشروعا ومن خلال 115 مجمعا لإنتاج الماء".وأضاف، أن "هنالك مشاريع مستمرة لتغطية الطلب الكلي الذي يزداد بشكل مستمر ومستمرون بالمرحلة الثانية من مشروع ماء الرصافة الذي تبلغ طاقته الإنتاجية مليونا و375 ألف متر مكعب يومياً، ما يعني زيادة بنسبة 30% عن الطاقة الحالية، ومشروع الدورة بطاقة