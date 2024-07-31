فؤاد شكر.. أبرز قيادي في "حزب الله" تغتاله إسرائيل منذ 8 تشرين الأول

2024-07-31 23:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

بعد ساعات طويلة من الترقب، أكد "حزب الله"، الأربعاء، اغتيال القائد البارز في صفوفه فؤاد شكر؛ إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.ومساء الثلاثاء، أعلنت إسرائيل اغتيال شكر في قصف بصواريخ على مبنى بمحيط مجلس شورى "حزب الله"، بينما أكد الحزب مقتله في وقت لاحق.وقبل إعلان "حزب الله" عن مقتل شكر، كانت حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة اللبنانية تشير إلى سقوط 5 قتلى في الهجوم الإسرائيلي: 3 سيدات وطفلة وطفل، إضافة لعشرات الجرحى.وضمن قصف متبادل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول اغتال الجيش الإسرائيلي عددا من القادة الميدانيين في "حزب الله".وحسب متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري،