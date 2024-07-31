2024-07-31 23:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأربعاء، أنه ابتداءً من الموسم القادم 2024/2025، سيشارك 36 ناديًا في مرحلة الدوري الجديدة (التي كانت تسمى سابقًا دور المجموعات)، لدوري أبطال أوروبا، ما يتيح لأربع فرق إضافية فرصة التنافس في أكبر مسابقة للأندية في أوروبا. ووفقًا للنظام الجديد، ستلعب ثمان فرق مباريات ضد ثماني فرق مختلفة، بدلاً من اللعب مع ثلاث فرق لمرتين كما كان الحال سابقًا، وسيمنح هذا النظام الجديد المشجعين مباريات أكثر تنافسية وتوازنًا على جميع المستويات طوال مرحلة الدوري.والنظام الجديد يقضي بأن يُواجه كل فريق ثمانية خصوم سيُحددون بالقرعة الموجهة، بحيث يتم الحفاظ على اللوائح السابقة وأبرزها ألا يلتقي فريقان من