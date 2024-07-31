2024-07-31 23:24:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليومالأربعاء، بإصابة أشخاص بينهم طفلان بحادثيّ سير على في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث تصادم بينسيارتين وقع على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم شمالي ديالى، أدى إلى إصابةطفلة وضابطين في الجيش بجروح".

وأضاف المصدر أن "حادث آخر وقع على طريق بغداد –كركوك أيضاً عند أطراف قضاء الخالص، حيث انقلبت سيارة تقل أربعة أشخاص بينهم طفل،ما أسفر عن إصابتهم بجروح متفاوتة واحدهم في حالة".

وأشار إلى أن "المواطنين والأجهزة الأمنية نقلتالمصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءاتاللازمة بشأن الحادثين".