تعليق إيراني لشفق نيوز عن "ثأر هنية": الرد سيتأخر لعدة اعتبارات

2024-07-31 23:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد الخبير الإيراني في الشؤون الإقليمية، محمدمهدي، يوم الأربعاء، أن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيلهنية في العاصمة الإيرانية طهران، سيكون "أقوى وأقسى" إلا أنه سيتأخر لدراسةمجموعة من الاعتبارات.

وقال مهدي لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة لا تشكلعملية مهمة لها تأثير أو انتصار للكيان الإسرائيلي بل تدل على فشله في الميدانوعلى الأزمة التي يعاني منها الكيان، وبما أنه لا يمكنه الرد عملياتياً وفيالميدان قام بهذه العملية الجبانة".

وأضاف "هذه العملية ليس لها أي تأثير على الأبعادالإستراتيجية في المنطقة، فهي لن تغير شيئاً في المنطقة ولن تعيد إسرائيل إلى ماقبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ولن تخلص رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهومن الأزمة التي يعيشها، ولن تساعده على تحقيق الأهداف التي يطمح لتحقيقها منالقضاء على حماس وتحرير الأسرى أو إيجاد آلية لإدارة الأوضاع في غزة".

وأوضح "بل على العكس فهي ستؤدي إلى تعقيد الأمور،فقد أنهت العملية التفاوضية وبالنتيجة إطلاق سراح الأسرى سيتأجل رغم كونه مطلباًمجتمعياً إسرائيلياً ما سيواجه نتنياهو مشكلة بسبب ذلك، وربما ستتوسع الحرب وهذاما لا تريده كل الأطراف في المنطقة، وبالتالي سيورط حتى الإدارة الأميركية".

وعن الرد الإيراني، ذكر مهدي أن "الرد الإيرانيسيكون أقوى وأقسى من الرد السابق وليس من قبل إيران فقط بل من قبل محور المقاومةأيضاً، لكن أين ومتى وكيف فهذا يعود إلى مجموعة اعتبارات، والظروف المكانيةوالزمانية والميدانية هي التي ستحدد نوعية الرد لكنه سيكون رداً مؤلماً للكيانالإسرائيلي".

وأشار إلى أن "ردود بعض فصائل المقاومة في المنطقةستكون في الوقت القريب، لكن الرد الإيراني سيتأخر لدراسة مجموعة من الاعتبارات،وليكون رداً يؤثر ويدرك الكيان الإسرائيلي من خلاله أن معادلة الردع الإيرانية لايمكن تخطيها".

ونددت الحكومة العراقية، باغتيال رئيس المكتب السياسيلحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، فيما وجهت دعوة عاجلة إلىمجلس الأمن الدولي لـ"اتخاذ موقف حازم".

فيما أدانت رئاسة إقليم كوردستان، اغتيال رئيس المكتبالسياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، معتبرة ذلك تهديداً لأمن واستقرار المنطقةالإقليمية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت بعض تفاصيل العمليةالتي أدت إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمةطهران.

وأفاد إعلام إيراني، اليوم الأربعاء، بأن "اغتيالإسماعيل هنية وقع في حوالي الثانية صباحا بتوقيت إيران، وكان يقيم في مقر خاصلقدامى المحاربين في طهران".

وأفادت وكالات أنباء إيرانية بأن مقر هنية استهدف بقذيفةأطلقت من الجو.

وأضافت: "يتم إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفةملابسات هذه العملية الإرهابية، مثل الموقع الذي أطلقت منه القذيفة".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيسالمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قتل بصاروخ من خارج الأراضي الإيرانية،وذلك خلافاً لما أوردته "القناة 12" فيما بعد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييماً للوضع ولاتغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجويالإسرائيلي الشمالي بالكامل.