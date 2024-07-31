بعد منصب محافظ كركوك.. أنظار التركمان على منصب آخر لتعويض "الحرمان"

2024-07-31 23:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

طالب النائب السابق والسياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الاربعاء (31 تموز 2024)، بمنح المكون التركماني منصب نائب رئيس إقليم كردستان، لانهاء التهميش والاقصاء عنهم.

وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "التركمان هم القومية الثانية في كردستان ويجب منحهم منصبا مهما يعبر عن أهميتهم وإثبات هويتهم في الإقليم"، مطالباً بـ"منحهم منصب نائب رئيس إقليم كردستان".

وأضاف أنه "تم منح منصب رئاسة الجمهورية للأكراد منذ 2003 باعتبارهم يشكلون القومية الثانية في العراق، وعلى هذا الأساس يجب إيقاف التهميش والإقصاء الذي يتعرض له المكون التركماني في الإقليم، وأن تمثيلهم حقيقيا لا شكليا".

وتأتي المطالبة التركمانية بهذا المنصب، كثاني مطلب في المناصب بعد المطالبة بمنصب محافظ كركوك "بالتدوير" بينهم وبين الكرد والعرب، فيما يشكو التركمان من عدم اخذهم بالحسبان في المناصب بالرغم من كونهم ثالث اكبر مكون في العراق بعد العرب والكرد.