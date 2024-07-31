طقس العراق.. لا مؤشرات على موجات الحر خلال الأسبوع المقبل

2024-07-31 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي واثق السلامي، اليوم الأربعاء (31 تموز 2024)، عدم تعرض العراق لموجات الحر خلال الأسبوع القادم.

وقال السلامي في منشور على صفحته في الفيسبوك تابعته "بغداد اليوم"، إن "الطقس يوم غد الخميس، سيكون في المناطق كافة مشمس وحار مع استمرار تأثير المرتفع الجوي"، مبيناً أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة من 10 الى 20 كم في الساعة ويومي الجمعة والسبت تكون نشطه بهبات تصل احيانا الى 60 كم جنوب البلاد".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل هذا اليوم واعلى درجة متوقعة ستسجل بمحافظة البصرة بدرجة 48 واقل درجة ستسجل بمحافظة السليمانية 39 مئوية".

وأوضح السلامي أن "البلاد ستشهد يومي الجمعة والسبت نشاطا واضحا بهبوب الرياح الشمالية الغربية خاصة بمناطق الجنوب والفرات الأوسط"، مشيراً الى أنه "لا مؤشرات بموجات حارة على مدى 7 ايام قادمة ودرجات الحرارة مقاربة لمعدلاتها العامة واقل أحيانا".



