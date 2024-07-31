في ستة أشهر.. إقليم كوردستان استورد 80 ألف سيارة عبر منافذه الحدودية

2024-07-31 23:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة والاقتصاد في حكومة إقليموردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن استيراد أكثر من 80 ألف سيارة عبر منافذهالحدودية خلال الأشهر الستة الماضية من العام الحالي.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاشهرالستة الماضية شهدت استيراد 80 ألفاً و399 سيارة من خلال المعابر الحدودية التابعةلها.

وأضاف البيان أن الفترة ذاتها شهدت استيراد 271 ألفاًو378 طناً من السلع والبضائع الأخرى بمبلغ إجمالي مقداره ثلاثة مليارات و220مليوناً و60 ألف دولار.