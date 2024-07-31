القبض على 10 متهمين بجرائم مختلفة في بغداد

2024-07-31 23:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الأربعاء، (31 تموز 2024)، إلقاء القبض على 10 أشخاص بينهم متهمون بالقتل في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد/ الرصافة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة المتمثلة بـ (قسم شرطة الشعب والصدر الاول والزهور والكرادة وباب الشيخ والأمين) ألقت القبض على 10 متهمين مطلوبين بجرائم مختلفة وفق مواد قانونية مختلفة".

وبين، ان "عملية إلقاء القبض تمت خلال تنفيذ أوامر القبض ضمن قاطع المسؤولية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".



