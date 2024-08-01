القبض على 10 مطلوبين بتهم جنائية مختلفة في بغداد

2024-08-01 00:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليومالأربعاء، بإلقاء القبض على أشخاص متهمين بجرائم جنائية مختلفة بينها القتل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز قيادة شرطةبغداد الرصافة المتمثلة بأقسام شرطة الشعب والصدر الأول والزهور والكرادة وبابالشيخ والأمين، ألقت القبض على عشرة متهمين مطلوبين بجرائم مختلفة وفق الموادالقانونية 453، و22، و432، و434، و405، و453، و406".

وأشار إلى أن "عمليات إلقاء القبض تمت بأوامر القبضضمن قواطع المسؤولية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولياً".