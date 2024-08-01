باسم العوادي: بغداد تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد إسرائيل

2024-08-01 00:06:06 - المصدر: قناة الثامنة

وجه المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، الدعوة لمجلس الأمن للقيام بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وقال العوادي في بيان تلقته الثامنة: "أقدمت إسرائيل على عدوان استهدف العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية". وأضاف، أن "إسرائيل تجاوزت على سيادة البلدان، واستهترت بالقوانين الدولية، عبر ارتكاب عمليات الاغتيال واستهداف شخصية سياسية، والسعي إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، التي ستدفع حتماً إلى تداعيات خطيرة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية كررت تحذيراتها من مغبّة هذا السلوك العدواني، وطالبت في أكثر من مناسبة بموقف دولي حازم من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات