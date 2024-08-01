المندلاوي يعزي المقاومة الإسلامية في لبنان باستشهاد القائد فؤاد شكر

2024-08-01 00:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واععزى رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، المقاومة الاسلامية في لبنان باستشهاد القائد فؤاد شكر بالغارة الصهيونية بالضاحية الجنوبية في بيروت.وقال المندلاوي في تدوينة له على منصة (إكس)، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بالتبريك والعزاء للمقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، ولكل المجاهدين والشرفاء الذين يقفون في خندق القدس، بإستشهاد القائد الجهادي الكبير السيد فؤاد علي شكر، بالغارة الصهيونية الغادرة التي استهدفت امس الضاحية الجنوبية في بيروت".وأضاف، ان "دماء القادة والمجاهدين التي سفكت في مختلف سوح المواجهة مع العدو ستؤدي حتمًا إلى استئصال الكيان الصهيوني من المنطقة، فقد تعلمنا من الإمام الحسين "عليه السلام" في شهره كيف تنتصر الدماء على سيوف الظالمين، فنسأل الله الرحمة والخلود للشهيد القائد فؤاد علي شكر، والنصر والعزة للمقاتلين في سبيل الله".