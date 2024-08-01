مسرور بارزاني يدين اغتيال هنية

2024-08-01 00:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، حادث اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بضربة صاروخية في العاصمة طهران.

وقال بارزاني في تدوينة على منصة "اكس": "إنني أدين اغتيال إسماعيل هنية وأدين أي محاولة استفزازية لزعزعة استقرار المنطقة، وأحث جميع الأطراف على تهدئة التوترات الأخيرة والانخراط في حوار جاد لاستعادة الاستقرار الإقليمي".

I condemn the killing of Ismail Haniyeh and denounce any provocative attempt to destabilize the region.I urge all parties to deescalate the recent tensions and engage in serious dialogue to restore regional stability.The region cannot endure more uncertainty. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 31, 2024

وكانت رئاسة إقليم كوردستان ادانت في وقت سابق اغتيال هنية، معتبرة ذلك تهديداً لأمن واستقرار المنطقة الإقليمية.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين استهداف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الذي كان ضيفاً على طهران، وننظر بقلق عميق إلى هذا التطور الخطير".

وأضافت أن "زيادة تعقيد الأوضاع، تهدد أمان واستقرار المنطقة ككل، وتستتبع تداعيات وتطورات أسوأ".

وأفاد إعلام إيراني، اليوم الأربعاء، بأن "اغتيال إسماعيل هنية وقع في حوالي الثانية صباحا بتوقيت إيران، وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين في طهران. بقذيفة أطلقت من الجو.