وزير النقل يؤكد أهمية الاتفاق الرباعي مع تركيا وقطر والامارات بشأن طريق التنمية

2024-08-01 01:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أهمية الاتفاق الرباعي مع تركيا وقطر والامارات بشأن طريق التنمية.وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان ، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير النقل التقى في مكتبه ببغداد نظيره التركي عبد القادر اورال اوغلو والوفد المرافق له متمثلاً بانيل بورا انان سفير تركيا لدى بغداد ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة النقل التركية وعدد من المسؤولين ، لبحث مشاريع النقل المشتركة بين البلدين ، وعلى رأسها مشروع طريق التنمية الاستراتيجي ومدى استعداد وجاهزية تركيا للشروع بتنفيذه ".واضاف البيان ، ان " السعداوي اكد خلال اللقاء ، اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومة الخدمات بضرورة استكمال مشاريع البلد الخدمية والاستراتيجية ومن اهمها مشروع طريق التنمية خدمةً للعراق وشعبه وللمنطقة اجمع .وطبقا للبيان بين السعداوي "أهمية الاتفاق الرباعي مع تركيا وقطر والامارات ، الذي يؤكد على مواصلة اجتماع ممثلي الدول الاربعة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة التي نصت عليها مذكرة التفاهم للدول الاطراف وعقد اجتماع المجلس الوزاري المرتقب" .وذكر السعداوي بحسب البيان ، ان "تفعيل ميناء الفاو الكبير التي ستُنجز المرحلة الاولى منه العام المقبل 2025 ، سيكون عبر الطرق البرية والسككية القديمة ، مؤكداً جدية الوزارة بالعمل على اعادة وتنظيم شبكة السكك الداخلية والإستفادة منها في تشغيل الميناء لحين استكمال مشروع طريق التنمية ضمن التوقيتات الزمنية المحددة" .وتابع البيان : انه "جرى خلال اللقاء مناقشة تبادل الخبرات فيما يخص الطيران المدني والنقل الجوي ، وعزم تركيا على ارسال خبراء مختصين لمساعدة العراق على استيفاء متطلبات رفع الحظر الاوروبي لتنفيذ متطلبات المنظمات الدولية للطيران المدني" .بدوره طرح الجانب التركي وفقاً للبيان ، خارطةَ طريقٍ مستقبلية ، مبيناً ان "البضائع التي ستصل تركيا عن طريق مشروع طريق التنمية ، ستُوزع عبر منافذ تركيا براً وبحراً ."واشار البيان ، الى ان " اوغلو من جانبه ، اكد استكمال بلاده للبنى التحتية كافة والمتطلبات للشروع بتنفيذ مشروع طريق التنمية للطرق السككية والبرية في تركيا بإستثناء 300 كم ، وسيشهد العام المقبل استكمال البنى التحتية للمشروع بشكل كامل".واضاف اورال اوغلو ، ان "تركيا ترحب باقامة شراكات مع العراق في المجال السككي وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ، على اعتبار أن القطاع السككي في تركيا متطورًا وبالامكان تبادل الخبرات في هذا المجال "، مؤكدا " ضرورة عقد الإجتماع الوزاري الرباعي للدول الاطراف بعد استكمال اللجنة التنسيقية لاجتماعاتها ضمن التوقيتات الزمنية ، التي نصت عليها مذكرة التفاهم الرباعية والتأكيد على اهمية عقد اجتماع للجنة الدائمة ضمن اتفاق الاطار الاستراتيجي بين البلدين" .