أتلتيكو يقترب من ضم نجم تشيلسي

2024-08-01 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعاقتربت إدارة أتلتيكو مدريد من حسم صفقة كونور جالاجير، لاعب وسط تشيلسي، بهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.وأفادت إذاعة "توك سبورت" الإنجليزية، بأن أتلتيكو توصل لاتفاق مع البلوز على ضم جالاجير.وأشارت إلى بلوغ قيمة الصفقة 33 مليون جنيه إسترليني فقط، بعدما كان النادي اللندني يطلب الحصول على 50 مليونا نظير التخلي عن اللاعب.رغم ذلك، فإن الصفقة متوقفة على موافقة الدولي الإنجليزي على العرض، فضلا عن توصله لاتفاق بشأن بنود عقده مع الأتليتي.يأتي ذلك بعدما ارتبط اسم جالاجير بأندية إنجليزية، على رأسها توتنهام هوتسبير، الذي يراقب وضع اللاعب منذ فترة.ويعد جالاجير من أبناء تشيلسي، حيث انضم إلى النادي منذ أن كان عمره 8 سنوات، وقد خرج في 4 إعارات لأندية أخرى قبل عودته للبلوز.