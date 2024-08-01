اتحاد جدة ينسحب من صفقة دي بروين

2024-08-01 07:54:02 - المصدر: واع

متابعة – واعاستبعد مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، فكرة ضم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي.وكان اتحاد جدة قد أبدى اهتماما بضم صاحب الـ33 عاما، قبل أن يعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مان سيتي تمسكه بنجم فريقه.ووفقا للصحفي الإيطالي رودي جاليتي، المتخصص في انتقالات اللاعبين، فإن الاتحاد قرر الانسحاب من السباق على ضم دي بروين في الميركاتو الصيفي 2024.وأوضح أن النادي السعودي يرى أن طلبات السيتي مرتفعة للغاية، خاصة أن اللاعب يتبقى في عقده عام واحد فقط.وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق، أن إدارة السيتي لا تريد اللعب بالنار، وترغب في التأكد من الخطوات التالية لدي بروين، خاصة أن عقده سينتهي الصيف المقبل.ويعد دي بروين أحد العناصر الرئيسية في تشكيل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك منذ انتقاله إلى صفوفه عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.