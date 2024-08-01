القبض على 55 متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2024-08-01 09:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن القبض على 55 متهما بقضايا مختلفة في جانب الكرخ من العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعاتنا الأمنية في شرطة بغداد الكرخ، تمكنت من إلقاء القبض على (55) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة"، مبينة انه "جاء ذلك خلال اجراء ممارسات امنية وتجوال لدوريات اقسام الشرطة في عدد من مناطق الكرخ".

واضافت انه "تم تسليم الملقى القبض عليهم الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".