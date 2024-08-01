التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين

2024-08-01 09:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، استكمال اجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب 2024وذكرت وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة حسام عبد الستار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) ،أنه "تنفيذا لخطة هيئة التقاعد بصرف رواتب المتقاعدين باليوم الأول من كل شهر وبمتابعة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد فان هيئة التقاعد استكملت إجراءات رفع رواتب المتقاعدين للمصارف بغية صرف رواتبهم التقاعدية لشهر آب 2024 بالتنسيق مع دائرة المحاسبة".ودعت الهيئة المتقاعدين ممن تصليهم رسائل نصية مراجعة المصارف الاستلام رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي .واشار إلى انه" سيتم صرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن وجبة آب 2024 بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي".