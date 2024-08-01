استمرار ارتفاع أسعار النفط مع تفاقم التوترات في الشرق الأوسط

2024-08-01 09:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد أن أثار مقتل زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس في إيران خطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 46 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 81.30 دولارا للبرميل بحلول الساعة 03:55 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 78.46 دولارا للبرميل. وقفزت العقود الأكثر نشاطا على كلا المعيارين بنحو 4 في الجلسة السابقة. وأثارت عمليات القتل المخاوف من أن تتحول الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر في غزة بين إسرائيل وحماس إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة.