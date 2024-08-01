ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاطر اتساع الصراع في الشرق الأوسط

2024-08-01 09:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس (1 آب 2024)، لتواصل مكاسبها الكبيرة من الجلسة السابقة بعد مقتل زعيم حماس في إيران، مما أثار خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وعلى خلفية مؤشرات على طلب قوي على النفط في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 0007 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.60 دولار للبرميل.

وكانت العقود الأكثر نشاطا على كلا الخامين القياسيين قد قفزت بنحو أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تدعمت أسعار النفط بمجموعة من البيانات الصادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وتراجع الدولار.

وقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب القوي على الصادرات دفع مخزونات النفط الخام الأمريكية إلى الانخفاض 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو إلى 433 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية في خمسة أسابيع متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ كانون الثاني/ يناير 2021.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، أن الطلب على النفط في الولايات المتحدة في آيار/ مايو كان عند مستوى غير مسبوق لهذه الفترة، إذ ارتفع استهلاك البنزين إلى أعلى مستوياته منذ أوقات ما قبل الجائحة.

المصدر: وكالات