المنتخب الأولمبي العراقي يغادر فرنسا عصر اليوم

2024-08-01 09:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ‏أفاد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، جبار هاشم، يومالخميس، بأن الوفد الكروي سيغادر فرنسا عصر اليوم بعد انتهاء المهمة في أولمبيادباريس.

‏وقالهاشم لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق العراقي سيغادر فرنسا عند الساعة السادسةعصر اليوم، كما سيتوجه اللاعبون المحترفون إلى بلدانهم التي يقيمون فيها بغيةالالتحاق".

وودعالمنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم أولمبياد باريس 2024، بعد خسارة ثقيلة أمامنظيره المغربي 0-3 مساء يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة من تصفيات الدورالأول من المجموعة الثانية، كما خسر في الجولة الثانية أمام الأرجنتين 1-3، وفازعلى أوكرانيا 2-1.