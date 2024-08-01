البحرين وتركيا تحضران ناشئة اليد للبطولة الآسيوية

2024-08-01 10:06:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

يتوجه وفد منتخبنا للناشئين بكرة اليد اليوم الخميس الى البحرين للدخول في معسكر تدريبي خارجي يستمر لمدة خمسة أيام ليدخل بعد ذلك معسكراً ثانياً في تركيا استعداداً للبطولة الآسيوية العاشرة المؤهلة لبطولة العالم 2025 في سلوفينيا والتي تستضيفها إيران مطلع شهر أيلول المقبل بمشاركة 13منتخباً حيث سيلعب العراق في المجموعة الأولى مع إيران والهند .

وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة حسام عبد الرضا، أن" منتخبنا خاض معسكرين داخليين في السليمانية والنجف قبل أن يتوجه الى البحرين وتركيا ثم يعود بعدها الى بغداد ليخوض معسكراً داخلياً قصيراً ومنها يغادر الى إيران للدخول في منافسات البطولة التي ستقام في مدينة شيراز للفترة من 3 - 14 أيلول المقبل".

وأضاف أنه" من المؤمل أن يخوض ناشئتنا عدداً من المباريات التجريبية مع الفرق البحرينية والتركية قبل دخولهم المنافسات الآسيوية".

يذكر أن المنتخبات الـ 13 قسمت إلى أربع مجاميع، الأولى ضمت العراق وإيران والهند والمجموعة الثانية السعودية وقطر والإمارات ، أما المجموعة الثالثة كوريا – البحرين – الصين تايبيه، وتتقابل في المجموعة الرابعة اليابان – الكويت – الصين – الأردن.