التجارة تعلن إطلاق نظام الحجز الإلكتروني للمشاركة بالدورة الـ48 لمعرض بغداد الدولي

2024-08-01 10:12:01 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلنت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية بوزارة التجارة، اليوم الخميس، عن إطلاق نظام الحجز الإلكتروني للمشاركة في الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي.

وقال مدير عام الشركة مصطفى العاني في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة أثير الغريري، تم إطلاق نظام الحجز الإلكتروني وللسنة السابعة على التوالي لحجز المساحة والموقع والأمور الفنية الأخرى للمشاركة في الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي والتي ستنطلق برعاية رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار (استثمار ،تنمية، ازدهار) للفترة من الأول ولغاية السابع من شهر تشرين الثاني المقبل"، مبيناً أن "ذلك سيكون اعتباراً من اليوم الخميس المصادف الأول من شهر آب الجاري، وعبر الموقع الرسمي للشركة (www.expo.gov.iq)".

وأضاف البيان، أن "الشركة وضمن خططها اعتمدت النظام الإلكتروني للحجز لمواكبة التطورات والاتصال لاختزال الروتين والوقت والجهد والمراجعات في هذا الجانب".

ولفت إلى أن "هذا النظام يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن طبيعة وحجم المشاركة في دورة معرض بغداد الدولي، عبر الخارطة الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة الدول والجهات المشاركة ومواقع أجنحتها مع المعلومات المتعلقة بها كافة فضلاً عن الرسوم البيانية".