2024-08-01 10:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والخام المتوسط بنسبة 1.76‎%‎، يوم الخميس، مع تصاعد أسعار النفط عالمياً.

وارتفعتأسعار خام البصرة الثقيل 1.24 دولاراً ليصل إلى 75.59 دولاراً، كما ارتفعت أسعارخام البصرة المتوسط 1.24 دولاراً ليبلغ 78.49 دولاراً.

وارتفعتأسعار النفط العالمي لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة بعد أن أثار مقتل رئيسالمكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في إيران خطر اندلاع صراعأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط والقلق بشأن تأثيره على النفط.