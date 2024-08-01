أسعار الذهب عند اعلى مستوى في أسبوعين

2024-08-01 10:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس (1 آب 2024)، بعد أن فتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت قريب قد يكون أيلول سبتمبر.

وبحلول الساعة 0517 بتوقيت بغداد كان الذهب مستقرا في المعاملات الفورية عند 2448.38 دولار للأونصة بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 18 تموز يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بنحو 35 دولارا فقط من أعلى مستوى على الإطلاق عند 2483.60 دولار المسجل في 17 تموز يوليو.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2492.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 973.65 دولار، واستقر البلاديوم عند 925.16 دولار.

المصدر: وكالات