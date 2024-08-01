رئيس الوزراء يرعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة البريطانية لتطوير حقول نفطية بكركوك

2024-08-01 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

رعى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة البريطانية لتطوير حقول نفطية بكركوك.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (BP) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز".

واوضح البيان، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وقع عن الجانب العراقي فيما وقع من جانب شركة (BP) الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس".

واضاف، ان "المذكرة، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور وحقل خباز، وكذلك إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق الطرفين، وذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة".