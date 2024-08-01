رئيس الوزراء: العراق طالب باتخاذ مجلس الأمن خطوات مسؤولة لوقف أفعال الكيان الصهيوني

2024-08-01 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مطالبة العراق لمجلس الأمن باتخاذ خطوات مسؤولة لوقف أفعال الكيان بحق الفلسطينيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفير دولة فلسطين لدى العراق أحمد الرويضي، حيث قدم السوداني من خلال السفير، تعازيه إلى السلطة الفلسطينية، وعموم الشعب الفلسطيني، باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة، في عدوان صهيوني غادر استهدف مقرّ إقامة الشهيد في العاصمة الإيرانية طهران".

وأشار السوداني، إلى أن "التاريخ الجهادي للراحل، ومواقفه ضد الاحتلال، التي تكللت بالشهادة، ملتحقاً بجميع من قدّمهم الشعب الفلسطيني وما يزال، على طريق نيل الحرّية، وتأكيد الحقّ في الأرض والتاريخ"، مجدداً "موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه هذا الحق، المبني على روابط الإنسانية والدّم والدين".

وأعرب رئيس الوزراء، عن "استنكاره البالغ للعمل الإجرامي، الذي يستهدف نشر الصراع في المنطقة، وتهديد السلم الإقليمي والدولي"، مؤكداً "خطورة الاستخفاف بسيادة الدول وضرورة احترامها".

ولفت، الى أن "العراق طالب، ولا يزال، بأن يتخذ مجلس الأمن الدولي، والمنظّمات الأممية، والدول الكبرى، خطوات مسؤولة، لوقف أفعال الكيان، ووقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المناضل".