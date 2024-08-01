تحضيرات إدارية مبكرة للمنتخب الوطني قبل التصفيات الحاسمة

2024-08-01 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد المديرُ الإداريّ للمنتخبِ الوطنيّ مهدي كريم، أن إجراءاتَ التحضيرات الإداريّة الخاصة بمهمةِ إعداد أسود الرافدين للدخولِ في تصفياتِ كأس العالم المؤهلة لمونديال 2026 قد شرعت.

وقال كريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" إجراءات التحضيرات الإداريّة لمباراة الكويت قد اكتملت، وذلك بعد التواجد في دولةِ الكويت في الأيام القليلة الماضية، ولمدة ثلاثة أيام، تمّ من خلالها الاطلاع على أماكن الإقامة الخاصة بوفد منتخبنا الوطنيّ، وملاعب التدريب وملعب المباراة (جابر بن حمد) الذي سيستضيف مواجهةَ العراق والكويت في العاشر من أيلول المُقبل."

وأضاف كريم :" من المؤملِ أن يقيم منتخبنا معسكراً تدريبياً في الدوحة في الـ 25 من الشهر الحالي ويستمر لمدة أسبوع قبل العودةِ إلى البصرة والتحضير لمواجهةِ منتخب عمان في الخامس من أيلول المقبل"، مشيراً إلى أن العملَ الإداريّ لا يزال جارياً من أجل تهيئةِ متطلبات إجراء المعسكر المقبل، وبناءً على ما قدم من قبل الجهاز الفنيّ للمنتخبِ الوطني".

وثمّن كريم، خلال لقائه السفير العراقي منهل الصافي، دورَ السفارة العراقيّة في دولةِ الكويت من أجل تسهيلِ مهمةِ المنتخب الوطنيّ، وحرصها على التواصل معنا وتهيئة الإجراءات اللوجستيّة، إضافةً إلى تعاونِ الجانب الكويتي من خلال اللقاء مع ممثلي الاتحاد الكويتيّ أثناء فترة الزيارة.