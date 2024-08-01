خلال تموز.. سوق العراق يتداول أسهما بأكثر من 60 مليار دينار

2024-08-01 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن سوق العراق للأوراق المالية، يوم الخميس، تنظيمه 21 جلسة تداول في شهر تموز 2024 بمعدل خمس جلسات أسبوعيا، ولم تعقد الجلسات في ايام الأول والعاشر من شهر محرم الذي صادف خلال الشهر. ووفقا لمؤشرات التداول لشهر تموز الماضي فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 61,327,427,127 سهماً، مرتفعا بنسبة 80 عن شهر حزيران بقيمة مالية بلغت 60,199,416,955 دينارا، مرتفعا بنسبة 76 عن شهر حزيران. وبحسب المؤشر فقد بلغ عدد العقود المنفذة 11309 عقود، مرتفعا بنسبة 26 عن شهر حزيران. وأقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60 في آخر جلسة من شهر تموز 2024 على 896.25 نقطة، محققا ارتفاعا بنسبة 1.6 عن أغلاقه لشهر حزيران البالغ 882.03 نقطة. و اقفل مؤشر أسعار الأسهم الحرة في التداول ISX15 في اخر جلسة من شهر تموز 2024 على 1008.30 نقطة. محققا ارتفاعا بنسبة 0.2 عن أغلاقه لشهر حزيران 1005.49 الماضي.