الاقتصاد السعودي ينكمش في الربع الثاني من 2024

2024-08-01 11:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني من عام 2024 ، وهو أدنى معدل لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصول الأربعة السابقة ، وفقا لبيانات المديرية العامة للإحصاء الصادرة اليوم. وأظهرت البيانات أن التباطؤ في وتيرة الانكماش يرجع بشكل أساسي إلى نمو القطاعات غير النفطية خلال هذا الربع بنسبة 4.4 ٪ ، وهو أفضل معدل نمو ربع سنوي للعام بأكمله. أما بالنسبة لقطاعات النفط ، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 8.5 ٪ على أساس سنوي ، استمرارا لسلسلة من التخفيضات التي بدأت في النصف الثاني من العام الماضي. انكمش اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 1.7٪ في الربع الأول من عام 2024 بسبب انخفاض النشاط النفطي بنسبة 10.6 ٪ ، بينما ارتفع النشاط غير النفطي بنسبة 2.8 ٪ ، مسجلا أدنى معدل نمو منذ الربع الرابع من عام 2020. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 2.6 ٪ هذا العام ، بينما تصل تقديراته لعام 2025 إلى 6٪. إذا تم الوصول إلى هذا الرقم ، فسيكون أحد أسرع طفرات النمو في اقتصاد البلاد في السنوات العشر الماضية.