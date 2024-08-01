العراق وإيران يبحثان توفير خدمة الإنترنت من المنافذ إلى المدن المقدسة

2024-08-01 11:48:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، عن حراك بالتعاون مع إيران لتسهيل توفير خدمة الإنترنت من المنافذ الى المدن المقدسة.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً إلى توجيهات وزيرة الاتصالات هيام الياسري والمتضمنة ضرورة تسخير كافة إمكانيات الوزارة والتشكيلات التابعة لها من أجل تقديم أفضل الخدمات لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، لما لها من أهمية على المستوى الحكومي والشعبي، ويشارك فيها الملايين من داخل العراق وخارجه، حيث استقبل مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية علي ياسين داود ، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جعفربور تورشيزي، والوفد المرافق له".

وأضاف، أنه "تم عقد اجتماع بين الجانبين لبحث سبل تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتوفير البنى التحتية التي تخص هذا الموضوع، بدءاً من المنافذ الحدودية وصولاً إلى داخل المدن المقدسة، وطرق الزائرين الرئيسة".

وأبدى المدير العام، "الاستعداد التام للتعاون في هذا الجانب"، مؤكداً "تسخير كافة إمكانيات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتقديم أفضل الخدمات للزائرين من مختلف الجنسيات".

وحضر الاجتماع عدد من الكادر المتقدم في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وممثلي شركات الهاتف النقال.