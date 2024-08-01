عمليات بغداد تطيح بإرهابي بعد رصد تحركاته جنوبي العاصمة

2024-08-01 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس (1 آب 2024)، القبض على ارهابي داعشي بعد رصد تحركاته جنوبي العاصمة

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تمكنت قوة من فرقة المشاة السابعة عشر بالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات وامن المحمودية من القاء القبض على إرهابي ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة".

وأضافت القيادة ان "القاء القبض جاء ذلك بعد متابعة تحركاته ما بين (محافظة بابل/الإسكندرية وكركوك) ورصد مكانه تواجده"، مشيرة الى انه "تم استدراجه لكمين محكم نصب له اسفر عن اعتقاله في احدى مناطق قضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد".

وأكدت انه "تم تسليم الإرهابي الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".