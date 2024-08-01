تحذيرات برلمانية من تكرار حادثة اغتيال هنية ضد قيادات في العراق

2024-08-01 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

حذرت لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الخميس (1 آب 2024)، من تنفيذ الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني عمليات اغتيال ضد قيادات عراقية في الفصائل والحشد الشعبي مشابهة لما حصل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك خشية ومخاوف من تكرار عمليات الاغتيال من قبل أمريكا او إسرائيل ضد قيادات عراقية في الفصائل والحشد الشعبي خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل عدم ايقاف هذه الجرائم الإرهابية من قبل المجتمع الدولي، فهذه الخشية والمخاوف موجودة والامر غير مستبعد".

وبين البنداوي انه "بكل تأكيد قادة الفصائل وكذلك قادة الحشد الشعبي يتخذون إجراءات امنية واحترازية لمنع أي استهداف لهم، كما عليهم تشديد تلك الإجراءات لمنع أي استهداف لهم خلال المرحلة المقبلة، خاصة ان هكذا عمليات إجرامية قد تصعد الموقف بشكل كبير وخطير في الداخل العراقي".

وفي وقت سابق، رجح خبير امني ان يكون برنامج التجسس الاسرائيلي "بيغاسوس" وراء امكانية الوصول الى الاهداف المتمثلة بالقيادات في محور المقاومة، ممايصعد من عملية الحذر من تنفيذ اعمال مشابهة في اي لحظة.