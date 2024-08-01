من النجف الاشرف.. وزير العمل يعلن عن افتتاح التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ

2024-08-01 11:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الخميس (1 آب 2024)، عن افتتاح التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف الاشرف، وحضرته "العهد نيوز"، إننا "من النجف اطلقنا أولى زياراتنا الى المحافظات في العام الماضي وكانت منها بداية الإنجازات، ونحن هنا نبحث عن اهم احتياجات المحافظة وأهلها خصوصا ما يتعلق بوزارتنا ولمسنا تعاونا تاما من قبل المحافظ لخدمة أهالي النجف".

وأضاف اننا "اليوم نعلن افتتاح التقديم على منصة راتب المعين المتفرغ من خلال رابط الكتروني عبر منصة اور، واستئناف اصدار بطاقات الصرف (الماستر كارد) للمستحقين الصادرة قراراتهم الطبية"، مبينا ان "عملية الإصدار ستكون ابتداء من الأشد عوقاً على ان تكون نسبة العجز (100%) نزولا وحسب استحقاق كل محافظة، ومن هنا ندعو المواطنين الى المراجعة حسب نشر الأسماء على الصفحة الرسمية للوزارة وهيئة حقوق ذوي الإعاقة".

وتابع الاسدي أننا "نعلن عن فتح رابط (منصة تمكين والوظائف) للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من خلال التدريب المهني ومنح التراخيص للمعاهد التي تعنى بتمكين هذه الفئة (اجتماعيا، واقتصاديا، وطبيا، وتعليميا، ومهنيا)، فضلا عن توفير المنح المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة من الاسر دون خط الفقر".

وبين اننا "نعلن اطلاق المتراكم للمستفيدين من الحالات التي (لم يتم تغيير المعين، وغير المتوفي) للمحافظات (البصرة، والديوانية، وبغداد، وصلاح الدين، ونينوى) بمبلغ اجمالي بلغ اكثر من 18 مليار و640 مليون دينار"، داعيا "المعاقين من القادرين على العمل الى مراجعة مكاتب التوظيف التي تم افتتاحها في اقسام الإعاقة ببغداد والمحافظات لغرض تسجيل أسمائهم، وتتولى الوزارة إيجاد فرص عمل لهم في القطاع الخاص ومنحهم قروضا ميسرة".

وأوضح الاسدي ان "صرف المتراكم لمحافظة النجف سيكون ضمن المحافظات التي ستصرف لمستحقيها في الشهر القادم بعد اطلاق دفعة شهر آب لغرض اكمال عملية التدقيق"، لافتا الى ان "عدد المحالين الى اللجان الطبية في محافظة النجف خلال عام 2023 والفصل الأول من عام 2024 لغرض فحصهم بلغ (12088)".

وأشار الاسدي ان "عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ في المحافظة بلغ (10121) مستفيدا، فيما ويبلغ عدد المستفيدين من فقرة التفرغ الوظيفي لإعانة المعاقين (911) مستفيدا"، مؤكدا أن "عدد المستفيدين من شراء السيارات لذوي الإعاقة بلغ (682) مستفيدا".

واكد اننا "قمنا بأرسال أسماء ذوي الإعاقة الى محافظة النجف لغرض شمولهم بتوزيع قطع الأراضي حيث بلغ عدد المستفيدين اكثر من (17856)".

ولفت الى اننا "تمكنا من استرداد المبالغ من المتجاوزين على راتب المعين بمبلغ مقداره اكثر من 746 مليون دينار، فيما قمنا بتوزيع المتراكم على المستحقين للسنوات السابقة بمبلغ مقداره اكثر من 184 مليون دينار"، مشيرا الى انه "تم تأهيل قسم ذوي الإعاقة في المحافظة من حيث التأسيسات الكهربائية وعمل مسقفات للمراجعين والتعاون مستمر مع العتبات المقدسة والجهات ذات العلاقة لغرض توفير الاحتياجات اللازمة للقسم".

وبشأن هيئة الحماية الاجتماعية، اكد الاسدي ان "عدد المشمولين بالإعانة الاجتماعية في المحافظة وصل الى (110,555) اسرة بواقع (80,073) اسرة يعيلها رجل و(30,482) اسرة تعيلها امرأة".

فيما يتعلق بالقروض، دعا "المواطنين في محافظة النجف الى استثمار قروض وزارة العمل ليكون مواطنيها من أصحاب المشاريع المدرة للدخل"، مؤكدا ان "القروض التي تمنحها الوزارة تبدأ من 20 مليون دينار لغاية 50 مليونا بدون فوائد وهي مفتوحة للمواطنين الباحثين عن العمل سواء العاطلين او مستفيدي الحماية الاجتماعية".

وأوضح الاسدي ان "اعداد المستفيدين لدينا من القروض ليس بمستوى سكان المحافظة وبلغ عدد مستلمي القروض تراكمياً نحو (5,123) مقترضا، فيما بلغ عدد مستلمي القروض ضمن البرنامج الجديد (277) مقترضا".

وبشأن العمالة الأجنبية، بين الاسدي انه "تم اطلاق تصحيح موقف العمالة الأجنبية منذ بداية الشهر الماضي ووضع سقف زمني للمخالفة منها لغاية الأول من أيلول المقبل"، مؤكدا أن "عدد الطلبات المقدمة لتصحيح موقف العمالة بلغ (1988) طلبا وعدد المعاملات المروجة (115) معاملة".

وختم الاسدي أننا "ندعو العاملين في القطاع الخاص الى استثمار قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم خاصة بعد دخول الضمان الاختياري حيز التنفيذ".