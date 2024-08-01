الحبس 3 سنوات لصحفي انتحل صفة "قاضي" في نينوى

2024-08-01 12:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، عن صدور حكم بالحبس لثلاث سنوات علىصحفي بتهمة انتحال صفة قاضي.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنح الموصل أصدرت حكماً بالحبس لثلاثسنوات على الصحفي زياد السنجري وفق أحكام المادة 433 من قانون العقوبات العراقي".

وأوضحأن "الحكم صدر عن تهمة انتحال السنجري صفة قاضي والادعاء بأن لديه علاقات مع مسؤوليينحكوميين وقيامه بتسريب كتب ووثائق حكومية سرية يمنع تداولها".

وكانتشعبة الاستخبارات في محافظة نينوى قد اعتقلت الصحفي زياد السنجري في منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي وفتحت تحقيقاً معه بتهمة انتحال صفة قاضي بالموصل بعد شهرين من عودتهمن النمسا التي لجأ إليها منذ سيطرة تنظيم داعش على الموصل.

وخلالفترة التوقيف جرى التعمق بالتحقيق والاطلاع على رسائل متبادلة مع بعض المسؤولينوالموظفين الحكوميين في نينوى عبر هاتفه النقال، وظهرت رسائل تتعلق بتسريب معلوماتووثائق من بعض الدوائر في نينوى.