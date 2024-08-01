كتلة هوائية باردة تنعش أجواء العراق لأربعة أيام

2024-08-01 12:24:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن البلاد ستتأثر بكتلة هوائية تمر تدريجياً اعتباراً من عصر اليوم الخميس، مع توقع بانخفاض درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.

وأضاف الزيادي، لوكالة شفق نيوز، أن الرياح الشمالية الغربية ستنشط بسرعة تزيد عن 40 كم/ساعة، خصوصاً في محافظات العمارة وواسط والبصرة والمثنى، مما سيتسبب في إثارة غبار محلي خفيف.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستكون شبه اعتيادية، حيث من المتوقع تسجيلها بين 43 و 47 مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية، وأدنى في الشمال والأقسام الغربية.

ورجح بأن تستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة لمدة 4 أيام، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع التدريجي منتصف الأسبوع المقبل.