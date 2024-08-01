2024-08-01 12:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (1 آب 2024)، ضبط معقب يقوم بالتحايل على اجراءات ترويج معاملات استقدام العمالة الاجنبية في قسم العرب والاجانب التابع لدائرة العمل والتدريب المهني.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد ورود معلومات من متعاونين عن وجود معقب داخل المجمع الوزاري. يأتي هذا الاجراء بناءً على معلومات دقيقه بشأن متابعة عصابات الجريمة المنظمة والمعقبين للحد من الفساد الإداري والمالي، من خلال المتابعة الميدانية، والمستمرة، والدقيقة لآلية عمل القسم، تم تشكيل فريق عمل من قبل استخبارات الوزارة وأمن افراد قاطع منشآت الاعظمية وعناصر من قوة حماية الوزارة".

وأضافت انه "جرى ضبط المعقب داخل القسم ويدعى (م .ق.ك) المنسوب في قيادة الشرطة الاتحادية، وتدوين افادته، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتسليمه اصولياً الى مركز شرطة القاهرة كونه قام بالتحايل على إجراءات الدائرة، وتنظيم شبكة لتعقيب المعاملات".

ودعت الوزارة في بيانها المستفيدين من خدمات الدائرة الى "إكمال معاملاتهم وفق الضوابط، والتعليمات القانونية، والابتعاد عن ضعاف النفوس الذين يسلكون الطرق، والممارسات غير القانونية، والابلاغ عن المعقبين، والمزورين ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".