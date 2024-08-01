هاشم رضا: أحمد صلاح الأقرب لقيادة كرة القيثارة

2024-08-01 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي المالكي

أكد مدير فريق نادي الشرطة هاشم رضا، أن المدرب أحمد صلاح هو الأقرب لقيادة كرة القيثارة، فيما دعا وزارة الداخلية لدعم الفريق في مشاركته المقبلة ببطولة النخبة الآسيوية.

وقال رضا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن" إدارة النادي فاتحت اتحاد الكرة بخصوص المدرب مؤمن سليمان الذي لا يمتلك شهادة ( برو) بغية استثنائه للموسم المقبل أسوة بالموسم السابق ولكن لم تتم الموافقة، لذا قررت الإدارة بأن تتجه لاتجاه آخر والبحث عن البديل المناسب سواء كان محلياً أو أجنبياً بحسب ما تقتضيه مصلحة الفريق "، مشيرا الى أنه" من ضمن الأسماء المطروحة على طاولة الإدارة هو المدرب أحمد صلاح الذي يعد الأقرب لهذه المهمة بسبب امتلاكة لشهادة (برو) بالاضافة الى أنه قريب من اللاعبين ".

وأضاف رضا أن " الجهاز الإداري سيكون داعماً لأي مدرب سواء كان أحمد صلاح أو أي مدرب آخر، كجزء من واجباتنا تجاه الفريق وسعياً لمواصلة الإنجاز لا سيما بعد تحقيق لقب الدوري وكأس هذا الموسم والدوري لثلاثة مواسم، وهذا يحتسب للجميع سواء إدارة أو جهاز فني أو لاعبين وحتى الجمهور الذي ساندنا طوال هذا الموسم الطويل ".

وأوضح رضا أن" الفريق تنتظره مشاركة مهمة في النسخة الأولى من بطولة النخبة الآسيوية لذا ندعو وزارة الداخلية الى تقديم الدعم المادي والمعنوي لإنجاح هذا الاستحقاق المهم "، لافتاً الى أن" الفرق المشاركة بدأت استعداداتها مبكراً لهذه البطولة وأقامت مباريات استعدادية مع فرق أوروبية، داعياً اتحاد الكرة الى تأمين معسكر خارجي ومباريات ودية أسوة بباقي الفرق المشاركة للوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل انطلاق المنافسة الرسمية".