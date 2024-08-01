بالوثيقة.. مجلس كركوك يقرر تأجيل جلسة اليوم

2024-08-01 12:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

قرر مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس (1 آب 2024)، تأجيل جلسته اليوم الى بداية الأسبوع القادم.

وادناه نص الوثيقة:

يشار الى ان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني شيرزاد صمد، علق اليوم الخميس (1 آب 2024)، على المعلومات التي نشرتها "بغداد اليوم" بخصوص الأسماء المرشحة لشغل مناصب محافظ كركوك ورئاسة المجلس.

وقال صمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المفاوضات مازالت مستمرة بهدف التوصل لاتفاق بخصوص تشكيل الحكومة المحلية وتسمية المحافظ".

وبشأن ترشيح ريبوار طه لمنصب محافظ كركوك وأحمد الحمداني لرئاسة المجلس أشار صمد إلى أن "هذا السيناريو هو الأقرب والمتوقع الحدوث، خاصة في ظل ضغط رئيس الوزراء وتحديده مدة زمنية لحسم ملف تشكيل الحكومة في كركوك وتسمية المناصب".

ورغم انعقاد أولى جلسات مجلس محافظة كركوك، فإنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق على اختيار محافظ جديد وتم تقديم تعهدات للكتل وأعضاء المجلس بأن أي اتفاق لن يطرح على طاولة اجتماع المجلس.

ويمتلك العرب بمختلف احزابهم 6 مقاعد في مجلس كركوك، فيما يمتلك الاتحاد الوطني الكردستاني 5 مقاعد، ويمتلك التركمان مقعدين، وكذلك يمتلك الديمقراطي الكردستاني مقعدين، مع مقعد واحد لحركة بابليون.

وطوال الأشهر السابقة كان العرب والتركمان يمتلكون 8 مقاعد، فيما يمتلك الكرد والمقعد المسيحي 8 مقاعد أيضا، الامر الذي منع حصول أي جبهة على الأغلبية التي يجب ان تكون 9 مقاعد، الا ان تحركات جديدة تتمثل بانشقاق الديمقراطي الكردستاني عن التحالف الكردي المسيحي، والانضمام الى العرب والتركمان، قاد الى انشقاق مشابه نسبيًا في صفوف العرب والذي من الممكن ان يمنع تشكيل هذه الجبهة لـ9 مقاعد وتشكيل الأغلبية.