العمل تعلن اطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر آب ومنحة الطلبة لشهر اذار

2024-08-01 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الخميس (1 آب 2024) إطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر آب الجاري مع منحة الطلبة لشهر اذار الماضي.

ونقلت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" عن الاسدي قوله انه "تم اطلاق إطلاق الاعانة الاجتماعية لشهر آب الجاري لأكثر من مليونين و (111) ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (461) مليار دينار"، داعياً الاسر الى "مراجعة منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".

من جانبه بين رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي، بحسب البيان، ان "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و(549) ألف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (375) مليار دينار "، مشيرا الى انه "عدد الأسر التي تعيلها نساء بلغ أكثر من (561) ألف اسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من(86) مليار دينار".

وأوضح الموسوي ان "الدفعة تضمنت اطلاق منحة الطلبة لشهر اذار المنصرم بمبلغ تجاوز (85) مليار دينار"، لافتاً الى ان "صرف المنحة للأشهر (نيسان، وايار، حزيران) سيتم صرفها عند توفر التخصيص المالي".



