وزير الداخلية: لن نسمح بتواجد الحركات الدينية المتطرفة في الزيارة الاربعينية

2024-08-01 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، إكمال جميع الاستعدادات لإنجاح هذه الزيارة الاربعينية، مشددا على عدم السماح لمن أسماها "الجماعات الدينية المتطرفة" بالتواجد خلال إحياء مراسم الزيارة في مدينة كربلاء.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، إنه "بالنسبة للحركات الدينية المتطرفة هناك جهد نوعي من قبل الاجهزة الامنية لمتابعتها"، مؤكدا أنه "تم إلقاء القبض على مجموعة منها وايداعهم التوقيف"، في اشارة الى حركة "القربان".

وأضاف أن "القوات الامنية الموجودة في كربلاء تتعامل بحزم مع جميع الحركات المتطرفة، ولن تسمح بوجودها داخل الزيارة وإفساد أجوائها"، مشيرا الى أن "هناك تنسيقاً عالياً بين المحافظات المجاورة لكربلاء بما يخص الحدود الفاصلة بين قواطع المسؤولية".

وتابع الشمري القول إن "هناك جهدا من قبل قيادة العمليات المشتركة في ضبط هذه الحدود الفاصلة، وكذلك هناك جهد جوي استطلاعي مستمر اعتبارا من يوم أمس ويستمر الى انتهاء الزيارة لتغطية المناطق المفتوحة"، لافتا الى أنه "يمنع أي حالة من حالات إطلاق النيران المباشرة".