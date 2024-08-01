القضاء العراقي يحكم بالاعدام والسجن المؤبد بحق 30 تاجر مخدرات

2024-08-01 12:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، يوم الخميس، أن المحكم العراقية اصدرت احكام عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق 30 مداناً بالاتجار بالمخدرات.

وأفادت المديرية في بيان اليوم، بأن محاكم الجنايات أصدرت الحكم بالاعدام بحق 13 متهماً بتجارة المخدرات والحكم بالسجن المؤبد بحق 17 تاجراً.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.